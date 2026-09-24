Cutral Co celebró el Día de las UAF y el CDI con una jornada junto a las familias

Brindan cuidado, contención y acompañamiento a niñas y niños desde los 45 días hasta los 3 años.

Las Unidades de Acción Familiar (UAF) y el Centro de Desarrollo Infantil (CDI) de Cutral Co celebraron su día con una jornada de encuentro realizada en el anexo del Gimnasio Municipal Enrique Mosconi.

La actividad contó con chocolatada, un stand saludable y música en vivo, en un espacio pensado para compartir junto a las familias que forman parte de estas instituciones.

Las UAF y el CDI brindan cuidado, contención y acompañamiento a niñas y niños desde los 45 días hasta los 3 años. Además, funcionan como espacios de aprendizaje y crecimiento durante los primeros años de vida.

Del encuentro participaron el intendente de Cutral Co, Ramón Rioseco; el presidente del Concejo Deliberante, Jesús San Martín; la secretaria de Desarrollo Social, Mirta Culliqueo; concejales, directoras de las instituciones, personal educativo y familias.

Durante la jornada, Rioseco destacó la importancia del trabajo que se desarrolla en estos espacios y señaló: “Que ellos estén bien cuidados, protegidos, es muy importante porque estamos construyendo seres humanos sólidos, con futuro, que es el sueño que tenemos que lograr”.

Además, manifestó que se continuará trabajando en relación con las contrataciones del personal: “Seguiremos trabajando con el tema de las contrataciones porque nadie se tiene que quedar afuera”.