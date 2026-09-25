Hoy es la procesión por la virgen del Rosario de San Nicolás en Cutral Co y Plaza Huincul

El punto de partida será en el barrio Uno de Plaza Huincul.

La comunidad católica celebrará hoy 25 de septiembre el aniversario de la llegada la virgen con una peregrinación y celebración de la santa misa.

El punto de partida de la procesión será en la parroquia Santa Teresita del Niño Jesús, en la avenida Pedro Rotter, a partir de las 15.

Continuará por avenida del Libertador hacia pasaje Tucho Pérez. La peregrinación continuará por la avenida San Martín hacia la municipalidad, luego continuará por el cuartel de bomberos voluntarios, la sede de la Curz Roja. Seguirán por la avenida Keidel.

La continuidad será por Olascoaga y girarán para tomar por Eguinoa. La finalización será en el estadio del club Alianza.

La celebración del acontecimiento fue declarada de interés municipal por el Concejo Deliberante de Cutral Co. Por otra parte, se propuso la realización de una colecta solidaria durante la novena.

En ese momento se recibieron ofrendas solidarias destinadas a quienes más lo necesitan para recibir alimentos no perecederos; artículos de limpieza; artículos de higiene personal; pañales y otros elementos de primera necesidad.