La Policía realizó tres allanamientos en Cutral Co y secuestró armas de fuego, municiones y una moto

La policía investiga un robo calificado

Efectivos de la Policía del Neuquén llevaron a cabo este viernes tres allanamientos simultáneos en distintos sectores de Cutral Co. El procedimiento se desarrolló en el marco de una investigación por un presunto robo calificado y contó con la participación de personal de la Dirección Seguridad La Comarca, áreas de investigaciones y grupos operativos especiales.

Durante las medidas se secuestró una motocicleta, cargadores, municiones y diversos componentes de armamento. Entre las armas incautadas se encuentran una pistola calibre 22, un pistolón y una carabina semiautomática calibre 22, las cuales serán sometidas a pericias.

Como resultado del operativo, dos hombres fueron demorados y quedaron a disposición de la Justicia, mientras la investigación continúa bajo la órbita de la Fiscalía local.