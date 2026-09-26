Qué dice el pronóstico para este sábado en Cutral Co y Plaza Huincul

Desde la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas se anunció para este sábado una jornada con cielo mayormente cubierto en la comarca petrolera.
La temperatura máxima será de 21° Centígrados y la mínima de 11°. El viento se presentará del noreste a 19 kilómetros con ráfagas de 28 kilómetros. Para la noche, rotará al sur a 12 kilómetros con ráfagas de 15 kilómetros.
Se indica inestabilidad. El cielo estará mayormente cubierto en el día y a la noche se presentará mayormente nublado.
Para el domingo se espera una temperatura máxima de 20° y la mínima de 9° Centígrados.