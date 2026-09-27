Cutral Co: el homicidio que pone a prueba el nuevo Régimen Penal Juvenil

La formulación de cargos ya se realizó, pero su contenido permanece bajo reserva. El expediente se convirtió así en un caso testigo para observar cómo comienza a funcionar el nuevo régimen penal para adolescentes que entró en vigencia en septiembre.

Un adolescente de 17 años quedó involucrado en la investigación por el homicidio de un joven de 28 años ocurrido en Cutral Co. La formulación de cargos ya se realizó, pero su contenido permanece bajo reserva. El expediente se convirtió así en un caso testigo para observar cómo comienza a funcionar, en Neuquén, el nuevo régimen penal para adolescentes que entró en vigencia en septiembre. Qué puede hacer la Fiscalía, qué derechos tiene el acusado, qué papel cumple la Defensa y dónde entra el sistema de protección de niñez y adolescencia.

La muerte de un joven de 28 años en Cutral Co terminó convirtiéndose, casi sin proponérselo, en uno de los primeros casos concretos para observar cómo funciona el nuevo Régimen Penal Juvenil argentino.

Por el homicidio fue detenido un adolescente de 17 años.

La formulación de cargos ya se realizó. Sin embargo, los detalles de esa audiencia no fueron expuestos públicamente debido a la reserva que rige sobre los procesos en los que están involucrados adolescentes.

Y ese dato —que puede parecer secundario frente a la gravedad del homicidio— es precisamente una de las primeras consecuencias visibles del nuevo sistema.

Porque desde el 5 de septiembre de 2026 Argentina tiene un nuevo régimen penal para adolescentes.

La Ley 27.801 reemplazó el esquema anterior y estableció que las personas de entre 14 años y hasta antes de cumplir los 18 quedan alcanzadas por un régimen específico cuando son imputadas por un delito.

El expediente de Cutral Co permite entonces formular una pregunta que hasta ahora pertenecía principalmente al terreno legislativo:

¿Cómo se juzga, desde ahora, a un adolescente acusado de un delito grave?

De los 16 a los 14 años

El cambio más conocido de la Ley 27.801 es también el más sencillo de explicar.

El nuevo régimen comienza a los 14 años. Eso significa que un adolescente que tenga 14 o 15 años al momento de cometer un hecho tipificado como delito puede quedar sometido al sistema penal juvenil.

Entre los 16 y los 17 años también existe responsabilidad penal bajo este régimen. La edad que cuenta es la que tenía la persona cuando ocurrió el hecho.

En el caso de Cutral Co, el acusado tiene 17 años y, por lo tanto, se encuentra dentro del universo de adolescentes alcanzados por la nueva legislación.

Pero hay una precisión fundamental: estar alcanzado por la ley no equivale a estar condenado.

El nuevo régimen establece un proceso penal con garantías específicas y será la Justicia la que determine, eventualmente, la responsabilidad del adolescente.

La reserva no es un detalle

Una de las diferencias que rápidamente aparece en casos como el de Cutral Co es la reserva del proceso.

La Ley 27.801 dispone que los procesos penales juveniles tienen carácter reservado. Prohíbe, además, publicar el nombre, sobrenombre, filiación, parentesco, residencia, fotografías u otros datos que permitan identificar al adolescente imputado.

Por eso, aunque la formulación de cargos ya se haya realizado, la información que puede difundirse sobre lo ocurrido en esa audiencia es limitada.

No significa que la Fiscalía no haya presentado una acusación. No significa que no exista una investigación. Y tampoco significa que el adolescente haya sido considerado inocente o culpable por esa sola circunstancia.

Significa que el proceso transcurre bajo reglas de reserva destinadas a proteger su identidad.

Fiscalía: investigar, acusar y proteger también a la víctima

La nueva ley no modifica la función esencial del Ministerio Público Fiscal: investigar los delitos y sostener la acusación cuando existen elementos para hacerlo.

Pero incorpora dentro del mismo régimen una obligación expresa respecto de las víctimas.

El artículo 6 establece que el juez y el representante del Ministerio Público Fiscal deben velar permanentemente por la tutela efectiva de los derechos de las víctimas y de las personas perjudicadas por los delitos cometidos por adolescentes.

En un homicidio, esto adquiere una dimensión particularmente sensible. La protección especial del adolescente imputado no elimina los derechos de la víctima ni de su familia. El sistema debe garantizar ambas cosas.

La Defensa: no representa al delito, representa los derechos del adolescente

La Defensa ocupa el otro lado de la investigación.

La Ley 27.801 garantiza al adolescente asistencia legal eficaz e idónea desde el inicio del procedimiento, información clara sobre la imputación y el derecho a guardar silencio, además del debido proceso y el derecho de defensa.

Esto es importante para comprender qué significa el nuevo sistema. La defensa técnica no supone afirmar que el adolescente no cometió el hecho.

Supone garantizar que el Estado no pueda avanzar contra él por fuera de las reglas constitucionales y legales. La Fiscalía investiga. La Defensa controla y ejerce la representación técnica del adolescente.

Y el juez debe resolver.

¿Qué hace la Defensoría de la Niñez y Adolescencia?

Aquí aparece otro de los componentes del sistema.

La Ley 27.801 prevé la intervención de los organismos especializados de protección de la niñez cuando sea necesario determinar las condiciones adecuadas para el adolescente.

Por ejemplo, si el joven carece de un grupo familiar adecuado o si ese ámbito resulta perjudicial para su interés superior, la ley permite que el fiscal, la defensa o los organismos de protección soliciten medidas específicas.

El juez puede requerir la asistencia de esos organismos especializados y debe escuchar al adolescente, a su defensa, al fiscal y también a la víctima.

Por eso, el sistema de niñez no reemplaza a la Fiscalía ni a la Defensa.

Tiene otra función: proteger los derechos del adolescente dentro de un proceso penal que puede tener consecuencias concretas sobre su libertad y su futuro.

¿El nuevo régimen significa que un adolescente no puede ir preso?

No.

Esta es probablemente una de las principales confusiones alrededor de la nueva ley.

La Ley 27.801 contempla la privación de libertad. Pero establece requisitos específicos.

Durante el proceso, una medida que restrinja la libertad debe estar fundada en riesgos procesales debidamente constatados y ser necesaria, proporcional, idónea y lo menos lesiva posible.

Y si el encierro resulta indispensable, el adolescente debe permanecer en dependencias especialmente acondicionadas y bajo la dirección de personal idóneo. La ley prohíbe que sea alojado junto a personas mayores de edad.

En otras palabras: la nueva ley no elimina el encierro; establece cómo y bajo qué condiciones puede utilizarse.

Un homicidio tiene una consideración particular

El caso de Cutral Co también permite entender otra diferencia importante. La legislación contempla numerosas medidas y penas alternativas a la privación de libertad. Pero no todas pueden aplicarse indistintamente a cualquier delito.

El artículo 11 establece condiciones para reemplazar determinadas penas de prisión por otras medidas cuando la pena prevista supera los tres años y llega hasta diez. Entre esas condiciones, la norma excluye los casos en que alguno de los hechos haya provocado la muerte de la víctima, además de otros supuestos de violencia grave.

Por eso, frente a un homicidio, el análisis jurídico no puede reducirse a la frase “es menor y la cárcel es el último recurso”.

La ley exige analizar el delito imputado, la escala penal, las circunstancias del caso, los antecedentes procesales y las condiciones que establece específicamente el régimen.

No hay perpetua

Otra diferencia sustancial aparece en el momento de una eventual condena.

La Ley 27.801 prohíbe expresamente la prisión perpetua y establece que el máximo de las penas privativas de libertad para adolescentes es de 15 años.

Además, la detención debe orientarse a la educación, formación, resocialización y reinserción social. No se trata, por lo tanto, de aplicar a un adolescente exactamente el mismo sistema penitenciario previsto para una persona adulta.

El caso de Cutral Co como fotografía del nuevo sistema

El expediente por la muerte del joven de 28 años permite observar, en tiempo real, cómo comienza a funcionar el nuevo modelo.

Hay un adolescente de 17 años sometido a proceso. Hay una investigación fiscal. Hay una defensa técnica. Hay una víctima fatal y una familia cuyos derechos deben ser protegidos.

Y existe un sistema especializado de niñez y adolescencia que debe garantizar que el proceso respete las condiciones particulares previstas para una persona menor de edad.

La formulación de cargos ya ocurrió. Pero su contenido no se hizo público.

Y probablemente esa sea una de las primeras imágenes que ofrece el nuevo régimen: un proceso penal que existe, que avanza y que puede determinar responsabilidad, pero que no puede ser expuesto públicamente de la misma manera que una causa protagonizada por un adulto.

El caso no permite todavía sacar conclusiones sobre la responsabilidad penal del adolescente. Sí permite, en cambio, observar algo que hasta hace pocas semanas era solamente una discusión legislativa.

La Argentina acaba de cambiar las reglas para investigar y juzgar a los adolescentes. Y ahora esas reglas comienzan a enfrentarse con casos reales. Uno de ellos está en Cutral Co.