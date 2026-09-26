Pérfora venció a Deportivo Roca y quedó como único líder del PreFederal de básquet

El equipo huinculense alcanzó las ocho unidades en la tabla.

Pérfora de Plaza Huincul superó como visitante a Deportivo Roca por 76 a 73 en el estadio Gimena Padín y se adjudicó el cruce entre equipos invictos.

Con este resultado, el conjunto de Plaza Huincul alcanzó las 8 unidades en la tabla de posiciones y se ubicó en la primera posición en soledad.

La precisión en los tiros de campo fue el factor determinante del encuentro: Pérfora registró un 75% de efectividad (18-24).

Por su parte, Deportivo Roca logró una diferencia a favor en el rubro de rebotes al capturar 10 más que su rival (36 frente a 26), aunque la cifra no le bastó para cambiar el resultado final.



Anotadores del encuentro



Pérfora: Nahuel Vicentín finalizó como el máximo goleador de la jornada con 23 puntos. El aporte del equipo se completó con Pedro Emilio con 16 unidades, Lucas Mohnen con 12 y Valentín Bauducco con 12.

Deportivo Roca: En la escuadra local, los principales anotadores fueron Martín Pamuch con 17 puntos, Matías Alluchón con 15 y Tomás Quinteros con 13.