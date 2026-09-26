Sesionó el Consejo Municipal de la Niñez, Adolescencia y Familia en el barrio Unión

Fue la sexta oportunidad y estuvo destinada a niños y niñas de tres barriadas.

Este viernes se realizó la sexta sesión del Consejo Municipal de Niñez, Adolescencia y Familia (COMUNAF) en el polideportivo del barrio Unión. La propuesta estuvo destinada a niños y niñas de los barrios 25 de Mayo, Ruca Quimey y Pueblo Nuevo.

De la jornada participaron el intendente de Cutral Co, Ramón Rioseco; las secretarias de la Mujer y la Diversidad, Carolina Alarcón; y de Desarrollo Social, Mirta Culliqueo; la trabajadora social de la Defensoría de Niños, Niñas y Adolescentes, Patricia Román; disertantes, educadoras y familias.

El intendente Ramón Rioseco aseguró que “el objetivo que tenemos es vivir en paz, en comunidad, conocer nuestros derechos y obligaciones como ciudadanos. Y la obligación es estudiar. Queremos fortalecer a los niños porque son el futuro de nuestra sociedad”.

Por su parte, Carolina Alarcón señaló que “los chicos trabajaron sobre la consigna ‘¿Cuál es su lugar seguro?’ y participaron de distintas actividades físicas, de pintura y dibujo”.

En tanto, la psicóloga social de la Secretaría de la Mujer y la Diversidad, Daniela Baigorria, describió que “el objetivo es que conozcan sus derechos y nosotros saber cuáles son los lugares seguros para ellos y, en base a eso, buscar propuestas que les permitan tener una infancia feliz”.