Bomberos de Plaza Huincul despidieron a Tres Patas, el perro que acompañó 14 años a la Central 17

“Fue compañía, presencia y parte de nuestra historia”, expresaron.

La Central 17 de Bomberos de Plaza Huincul despidió a Tres Patas, el perro que durante 14 años permaneció en el cuartel y acompañó la actividad cotidiana de los bomberos.

La institución comunicó la noticia a través de sus redes sociales, donde recordó que el animal estuvo presente durante guardias, salidas y regresos, y que con el paso de los años se convirtió en parte de la vida diaria de la Central.

“Durante 14 años, acompañó cada guardia, cada salida, cada regreso y tantos momentos compartidos dentro de nuestra Central”, señalaron desde la institución.

Los bomberos destacaron que Tres Patas no fue simplemente un animal que permaneció en el cuartel, sino que formó parte de la historia de la Central y de la convivencia cotidiana entre quienes integran la institución.

“Fue compañía, presencia y parte de nuestra historia”, expresaron.

En el mensaje de despedida, la Central 17 agradeció los 14 años de compañía y recordó a Tres Patas como parte de la familia del cuartel.