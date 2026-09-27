Piedra del Águila definió a los artistas que avanzan a la 39° Fiesta Nacional Tremn Tahuen

avanzaron así hacia la próxima edición de la Fiesta Nacional Tremn Tahuen, prevista para los días 13, 14 y 15 de noviembre

Piedra del Águila fue sede este sábado del Preselectivo correspondiente a la 39° Fiesta Nacional Tremn Tahuen, una instancia que convocó a músicos y artistas que participaron con el objetivo de obtener un lugar en la programación del tradicional encuentro cultural.

La jornada se desarrolló en el Centro Comunitario de Piedra del Águila, donde los participantes presentaron sus propuestas ante el público y participaron de la selección que definió a los artistas que continuarán rumbo a la Fiesta Nacional.

El encuentro contó con la presencia del intendente de Piedra del Águila, Julio César Hernández; el presidente del Concejo Deliberante de Cutral Co, Jesús San Martín; la subsecretaria de Cultura y Educación, Cintya Ferreyra Mesa; y el subsecretario de Deporte y Juventud, Juan Pablo Churrarín.

También participaron familias, vecinos y artistas que acompañaron la jornada, que tuvo como eje la promoción de la música y las expresiones culturales de la región.

Los artistas seleccionados

En la instancia de Género Global, fueron seleccionados:

Caleufu Muñoz , en la categoría Solista Vocal.

, en la categoría Solista Vocal. Miguelito Gallardo y Gabriel Jara, como Grupo Musical.

En tanto, para el Escenario Mayor, los seleccionados fueron:

Dago/Tito , en la categoría Dúo Vocal.

, en la categoría Dúo Vocal. Meraki, como Grupo Musical.

Los artistas seleccionados avanzaron así hacia la próxima edición de la Fiesta Nacional Tremn Tahuen, prevista para los días 13, 14 y 15 de noviembre, donde tendrán la posibilidad de formar parte del escenario de uno de los principales encuentros culturales de la región.