ROSA ELENA PARADA

26-04-1979 – 27-09-2026

El consejo de administración y el cuerpo de delegados de Copelco limitada Participa el fallecimiento de su asociada y comunica que sus restos, velados en sala “A” de Alberdi y Belgrano de la Ciudad de Cutral co, serán inhumados el día 27/09/2026 a las 17:30 hs en la necrópolis de CUTRAL CO.

Exequias y Ceremonial a cargo de Copelco sepelios. Servicio Social COPELCO

“La peleaste hasta tu último suspiro, pero llegó la hora de tu eterno descanso, nuestro único consuelo es saber que ahora te encontrás en un lugar en el cual solo habita la paz y tranquilidad, sin sufrimiento ni dolor. Descansa en paz Mamá que nosotros te vamos a recordar así, como eras una mujer maravillosa. Una parte nuestra se va con vos, y algo tuyo en nosotros por siempre quedo. Te vamos amar toda la vida guerrera. Tus hijos, marido, nieta, familia y amigos”