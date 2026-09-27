EMILIO ALFREDO ANTIGUAL

Q.E.P.D.

08-01-1969 – 27-09-2026

QEPD Emilio (Superman). Te amamos por siempre, sos el mejor papá del mundo. Marcaste nuestro legado donde rendirse no es una opción. Tu valentía, fortaleza y amor siempre fue inigualable.

Gracias por absolutamente todo. Siempre en nuestros corazones

Atentamente: Tu familia.

El consejo de administración y el cuerpo de delegados de Copelco limitada Participa el fallecimiento de su asociada y comunica que sus restos, velados en sala “B” de Alberdi y Belgrano de la ciudad de Cutral Co, serán inhumados el día 27/09/2026 a las 18:00 hs en la necrópolis de CUTRAL CO.