“Neuquén Próximo 2030–2050” tuvo su encuentro de participación ciudadana en Plaza Huincul

La propuesta se desarrolla en el marco de un trabajo impulsado por el COPADE y la secretaría de Enlace Institucional

Plaza Huincul fue sede de un nuevo encuentro del programa “Neuquén Próximo 2030–2050”, una iniciativa que busca incorporar la participación de distintos sectores de la sociedad en la planificación estratégica de la provincia a largo plazo.

La propuesta se desarrolla en el marco de un trabajo impulsado por el COPADE y la secretaría de Enlace Institucional, con el objetivo de generar espacios de diálogo y participación para abordar las necesidades, experiencias y perspectivas de las distintas comunidades neuquinas.

El programa contempla la realización de 11 foros distribuidos en siete regiones de la provincia, donde representantes de diferentes sectores pueden aportar sus miradas para la construcción de una visión compartida sobre el desarrollo de Neuquén.