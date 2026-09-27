Escuela 351: un reclamo de Plottier que vuelve a poner bajo la lupa el mantenimiento de las escuelas neuquinas

La situación terminó en una reunión con las autoridades, un pedido formal de documentación y un compromiso de mejorar la comunicación.

Una madre de alumnos de primero y segundo grado reclamó por las reiteradas suspensiones de clases y por la falta de información sobre los trabajos realizados en el establecimiento. La situación terminó en una reunión con las autoridades, un pedido formal de documentación y un compromiso de mejorar la comunicación. El caso vuelve a poner en discusión una problemática que atraviesa a las escuelas públicas de toda la provincia.

Una pérdida de gas. Una fumigación. Problemas en las cloacas. Trabajos de mantenimiento.

Cada uno de esos inconvenientes puede tener una explicación técnica y requerir una intervención. El problema aparece cuando las soluciones terminan interrumpiendo, una y otra vez, el funcionamiento normal de una escuela.

Eso es lo que una madre de alumnos de primero y segundo grado de la escuela primaria N.º 351 de Plottier decidió poner en discusión después de varios meses de suspensiones de clases y comunicaciones que, según su relato, llegaban con poca anticipación a las familias.

La mujer comenzó haciendo público su reclamo. Pero después dio un paso más: pidió una reunión con las autoridades de la institución y llevó un acta con un pedido concreto de información.

Quería conocer los días de clases perdidos, los motivos de cada suspensión y las intervenciones realizadas para solucionar los inconvenientes. También solicitó identificar a las empresas o equipos responsables de los trabajos y dejar constancia de las tareas efectuadas.

La reunión se realizó y, según contó posteriormente, terminó en buenos términos.

Las autoridades aceptaron entregar la información solicitada en un plazo aproximado de 15 días y se comprometieron a mejorar el mecanismo de comunicación con las familias. Entre las medidas planteadas aparece la utilización del canal de difusión de WhatsApp de la escuela no sólo para comunicar la suspensión de clases, sino también para informar sobre los trabajos de mantenimiento que se realicen durante esas jornadas.

Es un cambio pequeño en apariencia, pero importante en términos de transparencia: informar no solamente que una escuela cierra, sino también qué ocurre mientras permanece cerrada.

Un problema que excede a una escuela

El caso de la escuela 351 no puede analizarse únicamente como una diferencia entre una familia y las autoridades de un establecimiento.

La propia documentación oficial de la Provincia muestra que el mantenimiento de los edificios escolares constituye una problemática de escala provincial.

En abril de 2026, el Gobierno neuquino otorgó un aporte extraordinario de hasta $694,7 millones a municipios y comisiones de fomento para afrontar gastos de conservación y mantenimiento correspondientes al ciclo lectivo 2025. La norma señala que 13 municipios y dos comisiones de fomento habían tenido gastos superiores a los aportes recibidos durante ese período.

Meses después, en julio, la Provincia dispuso otro aporte de $1.093 millones para dar continuidad al programa de conservación y mantenimiento de establecimientos escolares durante la segunda mitad de 2026. El propio decreto reconoce que los montos previstos inicialmente habían resultado insuficientes para las tareas requeridas en algunos municipios.

Esos datos permiten ubicar el reclamo de Plottier dentro de un escenario mayor.

No se trata solamente de saber qué ocurrió en la escuela 351. También importa observar cómo funciona el sistema de mantenimiento de los establecimientos educativos, cuánto demanda, cuánto cuesta y qué capacidad existe para resolver los inconvenientes sin afectar el dictado de clases.

La infraestructura también forma parte del calendario escolar

A comienzos de 2026, otro decreto provincial estableció mecanismos específicos para acelerar contrataciones destinadas al mantenimiento y conservación de edificios escolares.

La normativa señala que el Ministerio de Educación realizó un relevamiento de reparaciones necesarias y que algunas intervenciones requerían el ingreso de materiales, herramientas y cortes de servicios como electricidad, gas o agua, motivo por el cual podían resultar incompatibles con la presencia de alumnos y personal en el establecimiento.

La cuestión, entonces, no es solamente reparar. Es reparar a tiempo.

Y hacerlo de manera tal que el mantenimiento preventivo no termine convirtiéndose en una interrupción reiterada de la actividad educativa.

El pedido de una madre

La particularidad del reclamo de la familia de la escuela 351 es que decidió transformar una sucesión de molestias cotidianas en un pedido documentado.

La madre no pidió únicamente explicaciones sobre una suspensión puntual. Solicitó reconstruir el historial de las interrupciones y conocer qué ocurrió en cada oportunidad.

La información permitirá determinar con mayor precisión la dimensión del problema en ese establecimiento.

También permitirá distinguir entre situaciones de emergencia que justifican una suspensión inmediata y problemas de mantenimiento que podrían haber sido detectados y resueltos con anterioridad.

Mientras esa documentación llega, queda planteada una cuestión que atraviesa a muchas comunidades educativas: la necesidad de que las familias puedan conocer qué sucede dentro de los edificios donde sus hijos pasan buena parte de cada jornada.

El costo de una clase suspendida

Para una escuela, suspender una jornada puede ser una decisión necesaria cuando existe un riesgo para alumnos o trabajadores.

Para una familia, en cambio, puede significar reorganizar horarios laborales, conseguir quién cuide a los chicos o abandonar temporalmente una actividad.

La madre asegura que las reiteradas suspensiones tuvieron consecuencias directas sobre su situación laboral y que llegó a perder empleos formales por las dificultades para compatibilizar el trabajo con los cambios en el funcionamiento escolar.

Su experiencia no permite por sí sola dimensionar el impacto en toda la provincia. Pero sí muestra una consecuencia que suele quedar fuera de los informes de infraestructura: detrás de cada día sin clases hay familias que también deben reorganizar sus vidas.

La oportunidad de convertir un reclamo en información

El episodio de la escuela 351 tiene ahora una instancia concreta. Las autoridades asumieron el compromiso de entregar documentación y mejorar la comunicación con las familias.

El resultado de ese proceso puede quedar circunscripto a una escuela de Plottier o convertirse en algo más útil para toda la comunidad educativa neuquina.

Porque si existen registros de las reparaciones, de las contrataciones, de los trabajos realizados y de las jornadas suspendidas, esa información puede permitir construir una fotografía mucho más precisa del estado de las escuelas públicas de la provincia.

Neuquén ya reconoce oficialmente que el mantenimiento escolar requiere recursos adicionales y mecanismos específicos de intervención. Los decretos publicados durante 2026 muestran que el Estado provincial destina fondos y desarrolla programas para atender esa demanda.

El siguiente paso es que esa inversión pueda verse también desde el lugar donde finalmente importa: el aula.