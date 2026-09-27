Corte de energía no programado afecta a distintos sectores de Plaza Huincul y Cutral Co

Según comunicó la entidad, la interrupción se produjo debido a una salida de servicio imprevista del Alimentador N.º 2 de Plaza Huincul

Copelco informó sobre un corte de servicio de energía no programado que afecta a distintos sectores de Plaza Huincul y Cutral Co.

Según comunicó la entidad, la interrupción se produjo debido a una salida de servicio imprevista del Alimentador N.º 2 de Plaza Huincul, situación que afecta el suministro en los siguientes sectores:

Barrio Otaño.

Barrio Centenario.

Zona de chacras de Plaza Huincul.

Parque Industrial – Ruta 17.

Barrio Universitario.

Barrio Altos del Sur.

Pueblo Nuevo.

Barrio 25 de Mayo de Cutral Co.

Desde Copelco señalaron que sus operarios se encuentran trabajando para determinar el origen del inconveniente y restablecer el servicio a la mayor brevedad posible.