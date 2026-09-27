Corte de energía no programado afecta a distintos sectores de Plaza Huincul y Cutral Co

Copelco informó sobre un corte de servicio de energía no programado que afecta a distintos sectores de Plaza Huincul y Cutral Co.
Según comunicó la entidad, la interrupción se produjo debido a una salida de servicio imprevista del Alimentador N.º 2 de Plaza Huincul, situación que afecta el suministro en los siguientes sectores:
- Barrio Otaño.
- Barrio Centenario.
- Zona de chacras de Plaza Huincul.
- Parque Industrial – Ruta 17.
- Barrio Universitario.
- Barrio Altos del Sur.
- Pueblo Nuevo.
- Barrio 25 de Mayo de Cutral Co.
Desde Copelco señalaron que sus operarios se encuentran trabajando para determinar el origen del inconveniente y restablecer el servicio a la mayor brevedad posible.