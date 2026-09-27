Corte de energía no programado afecta a distintos sectores de Plaza Huincul y Cutral Co

Según comunicó la entidad, la interrupción se produjo debido a una salida de servicio imprevista del Alimentador N.º 2 de Plaza Huincul

Copelco informó sobre un corte de servicio de energía no programado que afecta a distintos sectores de Plaza Huincul y Cutral Co.

Según comunicó la entidad, la interrupción se produjo debido a una salida de servicio imprevista del Alimentador N.º 2 de Plaza Huincul, situación que afecta el suministro en los siguientes sectores:

  • Barrio Otaño.
  • Barrio Centenario.
  • Zona de chacras de Plaza Huincul.
  • Parque Industrial – Ruta 17.
  • Barrio Universitario.
  • Barrio Altos del Sur.
  • Pueblo Nuevo.
  • Barrio 25 de Mayo de Cutral Co.

Desde Copelco señalaron que sus operarios se encuentran trabajando para determinar el origen del inconveniente y restablecer el servicio a la mayor brevedad posible.