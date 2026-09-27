Cutral Co actualizó los cortes de calles por la obra de desagües pluviales

Como parte de los cambios, volverá a habilitarse la circulación vehicular por avenida del Trabajo.

La Municipalidad de Cutral Co informó la actualización del esquema de circulación y cortes de calles vinculados con la ejecución del Plan de Desagües Pluviales, que comenzará a regir desde el lunes 28 de septiembre.

Como parte de los cambios, volverá a habilitarse la circulación vehicular por avenida del Trabajo.

El plano difundido por el municipio distingue:

🔴 Rojo: calles que permanecen cortadas por los trabajos.

calles que permanecen cortadas por los trabajos. 🟢 Verde: calles habilitadas provisoriamente para el tránsito.

Desde la comuna solicitaron a vecinos y comerciantes no retirar ni mover las vallas instaladas en los sectores intervenidos, ya que permiten ordenar la circulación y preservar la seguridad durante el desarrollo de la obra.

También recomendaron a conductores y peatones transitar con precaución, respetar la señalización preventiva y seguir las indicaciones del personal apostado en la zona.