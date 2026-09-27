El Plan de Salud Visual llegará a Cutral Co y Plaza Huincul

La iniciativa está destinada a adolescentes de entre 10 y 17 años que no cuentan con obra social

Las unidades móviles del Plan de Salud Visual recorrerán Plaza Huincul y Cutral Co durante octubre, en el marco de un operativo conjunto entre la cartera sanitaria nacional y el Ministerio de Salud de Neuquén.

La iniciativa está destinada a adolescentes de entre 10 y 17 años que no cuentan con obra social y contempla controles de agudeza visual, confección de anteojos a partir de recetas específicas y entrega inmediata.

En Plaza Huincul, la atención se realizará el 6 de octubre, en el Centro de Adultos Mayores “Atardecer Feliz”.

En tanto, en Cutral Co, el operativo tendrá lugar el 7 de octubre, en el Gimnasio Municipal General Mosconi.

En ambas localidades, la jornada se desarrollará en el horario de 9 a 16 horas.

Los colectivos nacionales funcionan como laboratorios ópticos móviles y trabajan junto a los equipos de Salud de la provincia, permitiendo acercar los controles y el acceso a anteojos a distintas comunidades.