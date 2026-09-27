Figueroa anunció un concurso para diseñar el nuevo Hub de Transporte

La propuesta busca facilitar el traslado de quienes llegan en avión hacia Neuquén capital, localidades del interior y diferentes sectores del Valle.

La convocatoria será realizada en menos de un mes y busca integrar vuelos, trenes y colectivos. El proyecto también contempla un área comercial y la posibilidad de construir un shopping.

El gobernador Rolando Figueroa anunció que la Provincia convocará a un concurso de proyectos para diseñar el nuevo Hub de Transporte de Neuquén, que tendrá como objetivo conectar el aeropuerto con el sistema ferroviario, las líneas de colectivos y distintos puntos de la región.

La propuesta busca facilitar el traslado de quienes llegan en avión hacia Neuquén capital, localidades del interior y diferentes sectores del Valle.

“Queremos unir el transporte de pasajeros tanto en trenes”, señaló Figueroa, quien destacó además las conversaciones que mantiene la Provincia con actores vinculados al sistema ferroviario.

El mandatario convocó a profesionales neuquinos a participar del diseño y anticipó que el proyecto podría incluir un espacio comercial en el entorno del aeropuerto, sin descartar la construcción de un shopping.

La iniciativa forma parte del plan de infraestructura y conectividad que impulsa el Gobierno provincial para acompañar el crecimiento económico y poblacional de Neuquén y aprovechar los recursos generados por Vaca Muerta.