Copa Neuquén: Rivadavia rugió en Plaza Huincul y sumó su primera victoria en el torneo

Le ganó a Petrolero como visitante

El equipo de Cutral Co se enfrentó a Petrolero Argentino en el 30 de septiembre por la segunda fecha de la Copa Neuquén 2026. Los dirigidos por Poblet encontraron los goles sobre el cierre de ambos tiempos para sumar sus primeros puntos.

En una jornada que tuvo sol, lluvia y un poco de viento, Rivadavia fue quien pudo golpear en los momentos indicados y se llevó los tres puntos. En el primer tiempo, el primer gol de Rivadavia lo convirtió Mazzina Francisco. Sobre el final del encuentro, Gonzalo Parada sentenció el encuentro con el 2 a 0.