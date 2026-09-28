Lanzaron búsqueda laboral en Plaza Huincul

Desde la municipalidad de Plaza Huincul, a través de la Oficina de Empleo de la subsecretaría de Capacitación, se informó que hay búsquedas laborales activas.
Se realiza como forma de vinculación con empresas y organismos provinciales para acercar oportunidades de inserción laboral para vecinos y vecinas de la ciudad.
Son tres las empresas de Plaza Huincul que e encuentran en la búsqueda de perfiles para incorporar a sus equipos.
Se trata de:
- Estudiante avanzado o avanzada de la Tecnicatura en Gestión de Calidad; o idóneo idónea en el puesto, con experiencia comprobable.
- Auditor o auditora interno/a o Auditor/a Líder.
Requisitos:
▪️ Domicilio en Plaza Huincul
La recepción de CV: se hará desde este lunes 28 al miércoles 30 de septiembre ,de 8:00 a 22:00 h.
En la oficina de Empleo situada en avenida del Libertador 517, en el barrio Central.