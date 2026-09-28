Homicidio de Yáñez: la investigación tendrá cuatro meses de plazo

La audiencia se concretó el sábado.

Después de la formulación de cargos que se realizó el sábado desde las 19 y que fue privada porque el acusado es un menor de 17 años, se confirmó que el plazo de la investigación fue fijado en cuatro meses.

Se trata del primer caso -como informó este medio- con el nuevo régimen penal que está en vigencia que lleva a cabo la II circunscripción judicial que tiene jurisdicción en Cutral Co y Plaza Huincul.

La jueza de Garantías, Carolina González llevó adelante la audiencia que se hizo en la Oficina Judicial, y que se extendió por, al menos una hora y media, confirmó la formulación de cargos y fijó el plazo de investigación en cuatro meses.

El hecho que tuvo como víctima fatal a Walter “Gioma” Yáñez, ocurrió a la medianoche del viernes en el barrio General San Martín, -ex500 Viviendas- de Cutral Co.

En la audiencia tomaron intervención el fiscal jefe Gastón Liotard y la fiscal Ana Mathieu, la defensoría oficial, con Diego Simonelli y Mariángeles Ocejo; además del defensor de los Derechos de la Niñez y la Adolescencia, Lautaro Arévalo.

La ley en marcha indica que en ningún caso se pueden dar datos de filiación, identificación o a cualquier información que permita la identificación del menor acusado en la causa. Para más información podés leer la nota: Cutral Co: el homicidio que pone a prueba el nuevo régimen penal juvenil

https://www.cutralcoalinstante.com/2026/09/27/cutral-co-el-homicidio-que-pone-a-prueba-el-nuevo-regimen-penal-juvenil/