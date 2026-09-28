Pilotos y navegantes de Cutral Co y Plaza Huincul confirmaron su presencia en la 8° fecha del Rally Neuquino

Ya son 8 los binomios que confirmaron su participación

La organización del Rally Neuquino hizo pública la nómina de inscriptos para la 8° fecha del torneo 2026, que se disputará en Junín de los Andes. Entre los competidores figuran representantes de Cutral Co y Plaza Huincul distribuidos en distintas categorías.

Binomios de Plaza Huincul

  • Clase N2: Nicolás Ochoa y Sabrina Fagan participarán a bordo de un Nissan March con el número 44.
  • Clase N2L: Aldo Contreras y Rubén Sancho competirán al mando de un Ford Ka Viral.
  • Clase A7: Daniel Franco y Claudio Vásquez estarán presentes con un Seat Ibiza identificado con el número 14.

Binomios de Cutral Co

  • Clase RC5: Sergio Basile y Sebastián Sancho participarán con un Ford Fiesta con el número 66.
  • Clase N2L: Miguel Huenulao y Jonatan Liberatore integran la nómina a bordo de un VW Voyage con el número 22.
  • Clase A2: La categoría contará con dos duplas locales: Patricio Elfi junto a Romina Castillo en un Fiat Regatta (número 29) e Elías Inal con José Vázquez en un VW Gol (número 55).
  • Clase A1: Facundo Lillo y Daiana Lillo completan la representación con un Ford Ka con el número 40.