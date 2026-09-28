Pilotos y navegantes de Cutral Co y Plaza Huincul confirmaron su presencia en la 8° fecha del Rally Neuquino

La organización del Rally Neuquino hizo pública la nómina de inscriptos para la 8° fecha del torneo 2026, que se disputará en Junín de los Andes. Entre los competidores figuran representantes de Cutral Co y Plaza Huincul distribuidos en distintas categorías.
Binomios de Plaza Huincul
- Clase N2: Nicolás Ochoa y Sabrina Fagan participarán a bordo de un Nissan March con el número 44.
- Clase N2L: Aldo Contreras y Rubén Sancho competirán al mando de un Ford Ka Viral.
- Clase A7: Daniel Franco y Claudio Vásquez estarán presentes con un Seat Ibiza identificado con el número 14.
Binomios de Cutral Co
- Clase RC5: Sergio Basile y Sebastián Sancho participarán con un Ford Fiesta con el número 66.
- Clase N2L: Miguel Huenulao y Jonatan Liberatore integran la nómina a bordo de un VW Voyage con el número 22.
- Clase A2: La categoría contará con dos duplas locales: Patricio Elfi junto a Romina Castillo en un Fiat Regatta (número 29) e Elías Inal con José Vázquez en un VW Gol (número 55).
- Clase A1: Facundo Lillo y Daiana Lillo completan la representación con un Ford Ka con el número 40.