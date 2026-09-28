Petrolero Argentino venció a Villa Regina por la quinta fecha del Pre-Federal

El matador se hace fuerte de local y sumó su segunda victoria en casa

Petrolero Argentino se impuso como local ante Club Atlético Villa Regina por 87 a 73 en el marco de la quinta fecha del Torneo Pre-Federal 2026. Con este resultado, el conjunto conducido por Ariel López sumó un nuevo triunfo en su cancha.

Desarrollo del partido El encuentro mantuvo paridad durante los dos primeros cuartos, con ambos planteles alternando el dominio del marcador. En la segunda mitad, el equipo de Plaza Huincul ajustó su juego durante el tercer y cuarto período, logró estirar la ventaja y aseguró la victoria en el tramo final.

Estadísticas e individualidades

Petrolero Argentino: Alan de la Rúa encabezó las estadísticas del equipo local con 24 puntos, 8 rebotes y 3 asistencias . La formación contó además con los aportes de Matías Arias, Sebastián Ojeda, Bautista Schwindt y Marco Roumec.

Alan de la Rúa encabezó las estadísticas del equipo local con . La formación contó además con los aportes de Matías Arias, Sebastián Ojeda, Bautista Schwindt y Marco Roumec. Villa Regina: En la escuadra visitante, la figura más destacada fue Martín Chervo, quien finalizó con 18 puntos, 12 rebotes y 3 asistencias.

El siguiente encuentro de Petrolero Argentino será el clásico frente a Pérfora en condición de visitante, programado para el viernes 2 de octubre a las 21:30 horas.