Cutral Co: avanza el asfaltado de ocho manzanas en el barrio Brentana

Esta primera intervención permitirá completar un circuito de ocho manzanas comprendido entre las calles Castelli, Hilario Estévez, Colón y Francisco Poblete.

Cutral Co avanza con la primera etapa del plan de asfaltado en el barrio Brentana, donde se ejecutan trabajos sobre una superficie de aproximadamente 8.500 metros cuadrados.

El intendente Ramón Rioseco recorrió el sector junto al secretario de Obras Públicas, Henry Torrico, para supervisar el avance de las tareas. Según se informó, esta primera intervención permitirá completar un circuito de ocho manzanas comprendido entre las calles Castelli, Hilario Estévez, Colón y Francisco Poblete.

Durante la recorrida, Rioseco destacó el volumen de obras de pavimentación que lleva adelante el municipio y mencionó intervenciones recientes y próximas en distintos sectores de la ciudad.

“Estamos contentos porque es mucho el pavimento que estamos realizando. Se hizo una repavimentación importante en Parque Oeste. Tenemos previsto hacer varias cuadras en Cono de Seguridad y seguiremos con la zona nueva de Brentana, donde estamos haciendo un polideportivo”, señaló el jefe comunal.

Por su parte, Torrico anticipó que el programa tendrá una segunda etapa en el sector norte de la calle Castelli. Los trabajos previstos abarcarán el área comprendida entre Sergio Valenzuela, Independencia y Tarifeño, en inmediaciones del predio conocido como “Bambi” Flores.