Hallaron sin vida al policía Mario Salazar en el río Nahueve

El sargento de la división Tránsito de la Policía de Neuquén, quien era intensamente buscado desde el domingo tras un accidente mientras navegaba en kayak.

El cuerpo encontrado durante la mañana de este lunes en el río Nahueve fue identificado como el de Mario Héctor Salazar, de 41 años, sargento de la división Tránsito de la Policía de Neuquén, quien era intensamente buscado desde el domingo tras un accidente mientras navegaba en kayak.

El comisario inspector Mariano Jara confirmó a FM Chos Malal que el cuerpo correspondía al efectivo policial, cuya desaparición había movilizado durante horas a familiares, compañeros, vecinos y distintos equipos de emergencia.

El hallazgo

El cuerpo fue localizado aguas abajo del sector donde había comenzado la búsqueda, en una zona de difícil acceso debido al importante caudal del río y a la fuerza de la corriente.

Según explicó Jara, inicialmente se realizaron dos intentos para retirar el cuerpo del agua, pero las condiciones del lugar impidieron completar la tarea. Finalmente, con la llegada de buzos de Bomberos de la Policía provenientes de Neuquén, se logró concretar la extracción.

El cuerpo se encontraba aproximadamente a cinco kilómetros aguas abajo de la pasarela, cerca del sector conocido como El Negrete, a unos 15 o 20 metros de la orilla y enganchado en un árbol.

El accidente

Salazar había desaparecido el domingo por la tarde, mientras navegaba en un kayak doble junto a su prima, en inmediaciones del paraje Bella Vista, en el norte neuquino.

De acuerdo con la información difundida durante el operativo, aproximadamente diez minutos después de iniciar la navegación, la embarcación chocó contra un árbol y terminó volcando. La corriente arrastró al efectivo, mientras que su prima logró alcanzar la orilla.

Los equipos de emergencia iniciaron inmediatamente los rastrillajes. Durante la jornada del domingo lograron localizar el kayak aproximadamente dos kilómetros río abajo y posteriormente encontraron el chaleco salvavidas, a unos tres kilómetros del sector de la pasarela.

La búsqueda se extendió hasta aproximadamente las 22:30 y fue retomada durante las primeras horas del lunes.

Un operativo complejo

Las tareas de búsqueda se desarrollaron en distintos sectores del río Nahueve y estuvieron condicionadas por la intensidad de la corriente, la vegetación y las características del terreno.

En el operativo participaron efectivos policiales, Bomberos, familiares, vecinos y representantes de distintas instituciones que colaboraron durante las horas de búsqueda.

Finalmente, durante la mañana del lunes se produjo el hallazgo del cuerpo y posteriormente se confirmó oficialmente la identidad de Salazar.

Tras la recuperación, se iniciaron las actuaciones correspondientes y se dispuso el traslado de los restos hacia Chos Malal.

Sus restos serán velados en Chos Malal

Según la información brindada, los restos de Mario Héctor Salazar serán velados en calle Jaime Nevares, Casa 7, en el domicilio de la familia Olate, amigos de la familia.

La confirmación del fallecimiento generó profundo pesar entre familiares, amigos, compañeros de la Policía y vecinos de Chos Malal.