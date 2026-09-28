La escuela 176 de Challacó comienza una nueva etapa como institución de jornada completa

Una modalidad que la comunidad educativa venía gestionando desde hacía varios años.

Después de años de gestiones y proyectos, la escuela primaria N.º 176 de Challacó comenzará este lunes a funcionar bajo la modalidad de Jornada Completa. La comunidad educativa destacó que se trata de un cambio esperado durante años y que permitirá ampliar los tiempos pedagógicos y las oportunidades para los estudiantes.

La escuela primaria N.º 176 de Challacó inicia una nueva etapa. A partir de este lunes, la institución rural comenzará a funcionar como escuela de jornada completa, una modalidad que la comunidad educativa venía gestionando desde hacía varios años.

La concreción del proyecto representa un gran cambio para la institución, que hasta ahora era la única escuela rural de la zona de Cutral Co y Plaza Huincul que no contaba con esta modalidad.

Durante años, docentes, familias y distintos integrantes de la comunidad educativa impulsaron proyectos y realizaron gestiones para lograr la ampliación de la jornada escolar. El objetivo era contar con mayor tiempo pedagógico para fortalecer los aprendizajes y, al mismo tiempo, desarrollar propuestas y proyectos que requieren una mayor permanencia de los estudiantes en la escuela.

Desde la institución destacaron que la Jornada Completa permitirá ampliar los tiempos destinados a la enseñanza y generar nuevas experiencias educativas.

“Más tiempo para aprender, experimentar, crear, compartir y desarrollar nuevas experiencias dentro de su propia escuela”, señalaron desde la comunidad educativa al expresar la importancia de esta nueva etapa.

La comunidad también reconoció especialmente el trabajo de la directora Paola Godoy, quien durante su gestión sostuvo e impulsó las acciones necesarias para avanzar con el proyecto, acompañada por docentes, auxiliares y las familias que forman parte de la institución.

La transformación de la modalidad no representa solamente una modificación en la organización de la jornada escolar. Para la comunidad de Challacó significa la concreción de un proyecto que durante años fue sostenido como una necesidad para la escuela y sus estudiantes.

“Un sueño que durante años fue un proyecto, hoy comienza a convertirse en nuestra nueva realidad”, expresaron desde la institución.

Con el inicio de la Jornada Completa comienza ahora una nueva etapa para la Escuela 176, que tendrá por delante el desafío de adaptar y ampliar sus propuestas pedagógicas, consolidar los proyectos existentes y generar nuevas experiencias para sus estudiantes.

Después de años de gestiones, la comunidad educativa de Challacó finalmente puede celebrar un cambio que esperaba desde hacía mucho tiempo: su escuela rural comienza a funcionar como Jornada Completa.