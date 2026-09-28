Dos nuevos sismos fueron registrados en Sauzal Bonito

Con estos eventos, el Observatorio de Sismicidad Inducida contabiliza 64 sismos asociados al fracking en lo que va de 2026.

Dos nuevos movimientos sísmicos se registraron durante la madrugada de este lunes 28 de septiembre en cercanías de Sauzal Bonito, en el área de Vaca Muerta. Con estos eventos, el Observatorio de Sismicidad Inducida contabiliza 64 sismos asociados al fracking en lo que va de 2026.

Según informó el organismo, el primer movimiento ocurrió a las 00:51, con una magnitud de 2,6 ml en la escala de Richter y una profundidad de 6 kilómetros.

El segundo sismo se registró a las 01:58, también a 6 kilómetros de profundidad, con una magnitud de 2,5 ml.

Debido a la baja magnitud de ambos eventos, no se registraron reportes de percepción por parte de la población.

Desde el Observatorio volvieron a cuestionar el desfinanciamiento del Instituto Nacional de Prevención Sísmica (INPRES) y señalaron que Neuquén cuenta con la red sismográfica más importante del país, con una cantidad de equipos superior incluso a la instalada en San Juan.

En ese sentido, plantearon además que el INPRES no publica los registros de sismos de magnitudes inferiores a 2,5 ml, pese a que, según señalaron, un fallo de la Justicia Federal a favor de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) estableció la obligación de hacer públicos esos datos.