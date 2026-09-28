Corte programado de energía afectará a un sector de Cutral Co

En el barrio Nehuen Che

Copelco informó que este martes 29 de septiembre se realizará un corte programado del suministro eléctrico en Cutral Co, debido a tareas de mantenimiento en una subestación transformadora.

Según el cronograma difundido, la interrupción del servicio se llevará a cabo de 9 a 11 horas y afectará a usuarios del barrio Nehuen Che, específicamente desde las calles San Luis y Gobernador Edelman, y desde Marcelo Berbel hasta Anastasio Blanco.

Además, la suspensión alcanzará a los siguientes usuarios singulares: Cementerio y Cablevisión Amplificadores.