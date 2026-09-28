Senadores recorrieron Vaca Muerta y destacaron su desarrollo

La recorrida comenzó en Loma Campana, donde los legisladores visitaron un equipo de perforación de YPF

Una delegación de senadores nacionales visitó este lunes Vaca Muerta para conocer de primera mano la actividad hidrocarburífera, los niveles de producción y los proyectos de expansión de la formación.

La recorrida comenzó en Loma Campana, donde los legisladores visitaron un equipo de perforación de YPF y recibieron información sobre las operaciones y la tecnología utilizada en el desarrollo no convencional.

La comitiva estuvo integrada, entre otros, por los senadores neuquinos Pablo Cervi y Nadia Márquez, además de representantes de Salta, Entre Ríos, San Juan, Chaco, Río Negro, San Luis y Córdoba.

Durante la jornada también conocieron los avances del Plan 4×4 de YPF, vinculado al incremento de la producción y la productividad, y recibieron información sobre proyectos de infraestructura como Vaca Muerta Oil Sur (VMOS) y Argentina LNG.

La agenda incluyó además una visita al Instituto Vaca Muerta, donde los senadores conocieron las propuestas de capacitación destinadas a formar trabajadores para la industria del oil & gas.

Cervi destacó la importancia de que los legisladores puedan conocer en territorio el desarrollo de Vaca Muerta y sostuvo que la formación representa una oportunidad para generar producción, empleo y exportaciones para Neuquén y el país.

La visita permitió abordar los principales desafíos de la actividad: aumentar la producción, mejorar la competitividad, ampliar la infraestructura y formar trabajadores especializados para acompañar el crecimiento de la industria.