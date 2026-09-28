Senadores recorrieron Vaca Muerta y destacaron su desarrollo

Una delegación de senadores nacionales visitó este lunes Vaca Muerta para conocer de primera mano la actividad hidrocarburífera, los niveles de producción y los proyectos de expansión de la formación.
La recorrida comenzó en Loma Campana, donde los legisladores visitaron un equipo de perforación de YPF y recibieron información sobre las operaciones y la tecnología utilizada en el desarrollo no convencional.
La comitiva estuvo integrada, entre otros, por los senadores neuquinos Pablo Cervi y Nadia Márquez, además de representantes de Salta, Entre Ríos, San Juan, Chaco, Río Negro, San Luis y Córdoba.
Durante la jornada también conocieron los avances del Plan 4×4 de YPF, vinculado al incremento de la producción y la productividad, y recibieron información sobre proyectos de infraestructura como Vaca Muerta Oil Sur (VMOS) y Argentina LNG.
La agenda incluyó además una visita al Instituto Vaca Muerta, donde los senadores conocieron las propuestas de capacitación destinadas a formar trabajadores para la industria del oil & gas.
Cervi destacó la importancia de que los legisladores puedan conocer en territorio el desarrollo de Vaca Muerta y sostuvo que la formación representa una oportunidad para generar producción, empleo y exportaciones para Neuquén y el país.
La visita permitió abordar los principales desafíos de la actividad: aumentar la producción, mejorar la competitividad, ampliar la infraestructura y formar trabajadores especializados para acompañar el crecimiento de la industria.