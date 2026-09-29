Plaza Huincul: se designó a un secretario del gabinete

Se firmó el decreto correspondiente.

El intendente Claudio Larraza firmó el decreto N° 1620/2026 en el que se designa a Santiago Remírez al frente de la Secretaría de Obras, Servicios Públicos y Planificación.

De este modo, se normalizó la secretaría teniendo en cuenta que desde 2025, ante la renuncia del anterior funcionario, estaba bajo la órbita de Hacienda y Administración.

Remírez no es ajeno a la administración de Larraza teniendo en cuenta que se desempeñaba como subsecretario de Planificación Urbana desde el principio de la gestión.