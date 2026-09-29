Alianza y Unión Vecinal cambiaron la localía para la segunda fecha de la Copa Neuquén

El día miércoles, los partidos de Reserva y Primera entre Alianza y Unión Vecinal se disputarán en el Albaro Pedro Ducas por la segunda fecha de la Copa Neuquén.
El pedido para cambiar la localía se debe a que Unión se encuentra realizando cambios en su terreno de juego y no puede jugar en su cancha. Los partidos comienzan a las 19 horas con reserva y a las 21 con primera.
El equipo de 299 Deportes estará en el estadio de Alianza para llevarles el partido en vivo y en directo sin costo para los espectadores. Súmate al canal de YouTube para no perderte el contenido de nuestra página deportiva.