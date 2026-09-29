Cuáles son las líneas de crédito que impulsan desde Plaza Huincul para promover el empleo

Desde la subsecretaría de Capacitación y la Agencia de Desarrollo Municipal de Plaza Huincul se recordó las diferenets líneas de financiamiento que permiten a las personas desarrollar sus actividades productivas y comerciales.
Estas herramientas están destinadas a fortalecer el empleo independiente, y es una forma de acompañar a emprendedores y potenciar el desarrollo de actividades productivas.
Se encuentran disponibles diferentes líneas de financiamiento y acompañamiento, orientadas a quienes buscan iniciar, fortalecer o ampliar sus proyectos y emprendimientos.
Las líneas son:
NQN Emplea – subsecretaría de Capacitación: líneas destinadas a construcción y autoempleo, con financiamiento de hasta $5 millones.
ANIDE – Subsecretaría de Capacitación: líneas de financiamiento para innovación tecnológica de hasta $30 millones.
IADEP – Agencia de Desarrollo Municipal: herramientas destinadas a distintos perfiles y actividades económicas.
-Economía informal: hasta $5 millones.
-Emprendimientos culinarios: hasta $2,5 millones.
-Economía formal – Reconversión económica: hasta $15 millones.
-Impulso económico: hasta $40 millones.
Las personas interesadas pueden acercarse a la Agencia de Desarrollo Municipal, situada en avenida del Libertador N° 514 en el barrio Central, o a la subsecretaría de Capacitación en la avenida del Libertador N° 517 para recibir asesoramiento sobre las líneas disponibles y los requisitos correspondientes.