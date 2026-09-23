Vaca Muerta: avanza la construcción del puente sobre el arroyo Carranza

Entre Añelo y Rincón de los Sauces

La obra sobre la Ruta Provincial 5, entre Añelo y Rincón de los Sauces, registra un avance físico del 4% y busca mejorar la circulación y la seguridad vial en uno de los corredores vinculados al desarrollo de Vaca Muerta.

El nuevo puente tendrá 120 metros de longitud, distribuidos en cuatro tramos de 30 metros, y reemplazará los actuales badenes que suelen verse afectados por las crecidas del arroyo Carranza.

Actualmente se realizan tareas de hormigonado de pilotes, excavaciones y construcción de terraplenes. El proyecto también contempla alcantarillas, repavimentación, banquinas, defensas y señalización.

Mientras avanzan los trabajos, el tránsito permanece habilitado mediante un desvío paralelo, con circulación en ambos sentidos para vehículos particulares y transporte de cargas.

La obra fue adjudicada al consorcio Servipet-Coarco, demandará una inversión de $9.197 millones y tiene un plazo de ejecución de 690 días. La finalización está prevista para junio de 2028.