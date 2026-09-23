La E.P.A. N° 5 de Cutral Co ofrece un taller gratuito de peinados

La propuesta contempla una duración total de 30 horas reloj

La E.P.A. N° 5 de Cutral Co anunció la realización de un taller gratuito de peinados para toda ocasión, destinado a personas interesadas en adquirir conocimientos vinculados con la estética capilar.

La propuesta contempla una duración total de 30 horas reloj y se desarrollará de lunes a viernes, de 9:00 a 12:00.

Según la información difundida por la institución, el taller está dirigido a todas aquellas personas interesadas en la estética capilar, con contenidos orientados a la realización de distintos tipos de peinados para diferentes ocasiones.

Para inscribirse se solicita presentar fotocopia del DNI y del acta de nacimiento.

Las personas interesadas pueden comunicarse vía WhatsApp al 299 553 0617 o acercarse a la sede ubicada en General Paz 157, Cutral Co.