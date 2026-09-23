Neuquén: violento choque entre dos autos en la Autovía Norte

Uno de los automóviles involucrados era un taxi.

Un fuerte choque entre dos vehículos Fiat Cronos se registró este miércoles por la mañana en la Autovía Norte de Neuquén, a la altura de la intersección con República de Eslovenia. Uno de los automóviles involucrados era un taxi.

Según la información recabada en el lugar, el taxi circulaba desde el sector del Polo Tecnológico hacia la Autovía Norte. Al llegar a la dársena de acceso, el conductor habría iniciado la maniobra para incorporarse a la ruta.

En esas circunstancias, un Fiat Cronos blanco que transitaba por la Autovía Norte en sentido oeste-este impactó contra el taxi.

El choque provocó importantes daños materiales. El taxi sufrió daños en la parte trasera izquierda, mientras que el otro vehículo presentó serias averías en el sector delantero y se activaron sus airbags.

Tras el impacto, la circulación vehicular quedó reducida momentáneamente a una sola mano en ese sector de la Autovía Norte.

Hasta el lugar se desplazaron efectivos de la Policía de Neuquén, personal de Tránsito y dos ambulancias del Sistema Integrado de Emergencias del Neuquén (SIEN). De acuerdo con la información disponible, no se habrían registrado personas con lesiones de gravedad.