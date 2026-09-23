Alianza debuta en la Copa Neuquén, con una baja sensible y transmisión de 299 Deportes

Alianza debuta hoy en la Copa Neuquén, torneo que organiza la Liga del Futbol del Neuquén, como local ante Bicicross, luego de posponer su partido por su participación en el Torneo Regional Amateur.
El equipo de Cutral Co será protagonista de esta nueva edición, aunque su técnico Jorge Lencina rote los jugadores de su plantel para afrontar las dos competencias.
El partido será en el estadio Álvaro Pedro Ducás, a partir de las 22 h, con transmisión en el canal de You Tube de 299 Deportes. Lo podés seguir aquí
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El técnico Lencina no podrá contar con una baja sensible. Los hinchas de Alianza vieron con preocupación la salida de Joaquín Rickemberg del último partido. Por lo que pudo saberse y a falta de realizarse estudios, la lesión sería en la rodilla y lo dejaría fuera de las canchas por varios partidos. Habrá que esperar por más novedades.