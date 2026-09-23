Reabrieron la inscripción para las Becas Gregorio Álvarez, solamente para carreras universitarias o terciarias

Comenzará la inscripción el 28 de septiembre y se extenderá hasta el 14 de octubre

Se confirmó hoy que se reabren las inscripciones para estudiantes de nivel terciario o universitario para las becas Gregorio Álvarez. Será desde el 28 de septiembre a las 10 h y se extenderá hasta el 14 de octubre a las 23.59 h

Par completar la inscripción son necesarios varios documentos que se deben subir a la página oficial en forma digital, por lo que es necesario cumplir anticipada con el proceso.

Pueden postularse en diferentes modalidades: a distancia/online, presencial en la propia localidad y presencial fuera de la localidad de origen.

Hay que cumplir con estos requisitos:

Ser argentino/a o nacionalizado/a.

Ser nativo/a de la provincia de Neuquén con domicilio actual en Neuquén, o acreditar los últimos cinco (5) años de residencia en la misma, contados retrospectivamente desde la presentación de la solicitud.

Tener hasta treinta y cinco (35) años de edad; en todos los casos se considerará la edad que cumple el/la estudiante en el año calendario de la postulación al beneficio.

Haber egresado del nivel secundario SIN ADEUDAR MATERIAS al momento de la inscripción.

No gozar de otra beca estudiantil de carácter similar, independientemente de la entidad otorgante.

Ser alumno/a regular de una carrera del nivel superior, y presentar constancia ACTUALIZADA con firma y sello de la institución, así como PLAN DE ESTUDIOS y Rendimiento Académico ACTUALIZADO.

Acreditar en forma fehaciente la situación socioeconómica del grupo conviviente, cuyos ingresos mensuales no deberán ser superiores a los montos que se detallan a continuación, teniendo en cuenta la cantidad de estudiantes de su grupo familiar, la carrera que estudia, la modalidad (terciaria o universitaria) y qué año está cursando actualmente.

Los nuevos parámetros de ingresos del grupo familiar para acceder a las Becas Gregorio Álvarez en la provincia de Neuquén, se calculan según el Salario Mínimo Vital y Móvil de septiembre de 2026 ($383.800)

Los límites de ingresos mensuales varían según la cantidad de estudiantes en el hogar y el tipo de carrera cursada:

Estudiantes de carreras docentes: hasta $2.494.700 (familia de hasta 2 estudiantes) o $3.454.200 (3 o más estudiantes).

hasta $2.494.700 (familia de hasta 2 estudiantes) o $3.454.200 (3 o más estudiantes). Estudiantes de carreras universitarias: hasta $3.070.400 (hasta 2 estudiantes) o $4.221.800 (3 o más).

hasta $3.070.400 (hasta 2 estudiantes) o $4.221.800 (3 o más). Últimos 2 años de carrera universitaria: hasta $4.029.900 (hasta 2 estudiantes) o $5.373.200 (3 o más).

hasta $4.029.900 (hasta 2 estudiantes) o $5.373.200 (3 o más). Último año de terciarias no docentes: hasta $2.302.800 (hasta 2 estudiantes) o $3.070.400 (3 o más).

hasta $2.302.800 (hasta 2 estudiantes) o $3.070.400 (3 o más). Resto de años en terciarias no docentes: hasta $2.110.900 (hasta 2 estudiantes) o $2.878.500 (3 o más)

Documentación a presentar