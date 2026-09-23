Reabrieron la inscripción para las Becas Gregorio Álvarez, solamente para carreras universitarias o terciarias

Se confirmó hoy que se reabren las inscripciones para estudiantes de nivel terciario o universitario para las becas Gregorio Álvarez. Será desde el 28 de septiembre a las 10 h y se extenderá hasta el 14 de octubre a las 23.59 h
Par completar la inscripción son necesarios varios documentos que se deben subir a la página oficial en forma digital, por lo que es necesario cumplir anticipada con el proceso.
Pueden postularse en diferentes modalidades: a distancia/online, presencial en la propia localidad y presencial fuera de la localidad de origen.
Hay que cumplir con estos requisitos:
- Ser argentino/a o nacionalizado/a.
- Ser nativo/a de la provincia de Neuquén con domicilio actual en Neuquén, o acreditar los últimos cinco (5) años de residencia en la misma, contados retrospectivamente desde la presentación de la solicitud.
- Tener hasta treinta y cinco (35) años de edad; en todos los casos se considerará la edad que cumple el/la estudiante en el año calendario de la postulación al beneficio.
- Haber egresado del nivel secundario SIN ADEUDAR MATERIAS al momento de la inscripción.
- No gozar de otra beca estudiantil de carácter similar, independientemente de la entidad otorgante.
- Ser alumno/a regular de una carrera del nivel superior, y presentar constancia ACTUALIZADA con firma y sello de la institución, así como PLAN DE ESTUDIOS y Rendimiento Académico ACTUALIZADO.
- Acreditar en forma fehaciente la situación socioeconómica del grupo conviviente, cuyos ingresos mensuales no deberán ser superiores a los montos que se detallan a continuación, teniendo en cuenta la cantidad de estudiantes de su grupo familiar, la carrera que estudia, la modalidad (terciaria o universitaria) y qué año está cursando actualmente.
Los nuevos parámetros de ingresos del grupo familiar para acceder a las Becas Gregorio Álvarez en la provincia de Neuquén, se calculan según el Salario Mínimo Vital y Móvil de septiembre de 2026 ($383.800)
Los límites de ingresos mensuales varían según la cantidad de estudiantes en el hogar y el tipo de carrera cursada:
- Estudiantes de carreras docentes: hasta $2.494.700 (familia de hasta 2 estudiantes) o $3.454.200 (3 o más estudiantes).
- Estudiantes de carreras universitarias: hasta $3.070.400 (hasta 2 estudiantes) o $4.221.800 (3 o más).
- Últimos 2 años de carrera universitaria: hasta $4.029.900 (hasta 2 estudiantes) o $5.373.200 (3 o más).
- Último año de terciarias no docentes: hasta $2.302.800 (hasta 2 estudiantes) o $3.070.400 (3 o más).
- Resto de años en terciarias no docentes: hasta $2.110.900 (hasta 2 estudiantes) o $2.878.500 (3 o más)
Documentación a presentar
- DNI: Copia de frente y dorso del estudiante (y del adulto responsable si es menor de 18 años).
- Estudios secundarios: Título secundario o constancia de título en trámite que indique “No adeuda materias”.
- Alumno regular y rendimiento: Constancia de alumno regular actualizada a septiembre de 2026, plan de estudio y rendimiento académico actualizado al mismo período.
- Salud: Certificado de vacunación completo según el Calendario Obligatorio Provincial.
- Ingresos: Recibo de sueldo de agosto de 2026 de los adultos responsables o Certificación Negativa de ANSES actualizada a septiembre de 2026 en caso de no tener trabajo formal.
- Casos especiales: Comprobante de cuota alimentaria (si corresponde) y carga del grupo familiar en el sistema para mayores de 25 años.
- Otros: Contrato de alquiler vigente, firmado y sellado en Rentas (si aplica).