La Escuela Primaria N°45 recibió la visita del presidente del concejo y distintos funcionarios

Estuvo presente Jesús San Martín y Henry Torrico representando a la municipalidad de Cutral Co

Representantes municipales, encabezados por Jesús San Martín y el secretario de Obras Públicas, ingeniero Henry Torrico, se presentaron en la Escuela Primaria N° 45 del barrio Aeroparque, establecimiento que registra una matrícula de 168 estudiantes. La presencia de las autoridades tuvo como fin evaluar las necesidades de infraestructura del establecimiento e inspeccionar el predio escolar.

La visita se concretó tras la recepción de un proyecto ideado por Himalay González, alumna de 1° grado de la institución. La estudiante observó que el patio de la escuela es amplio pero de tierra y no posee juegos ni áreas verdes, a diferencia de las instalaciones que utilizaba en el nivel inicial. La propuesta fue elevada al Concejo Deliberante y cuenta con el respaldo del intendente Ramón Rioseco.

Durante el recorrido, la comitiva fue recibida por la directora Viviana Novoa y la vicedirectora Romina Mercado. Las autoridades educativas transmitieron la necesidad de acondicionar el terreno para contar con un espacio de juego y desarrollo acorde a los alumnos de la institución.