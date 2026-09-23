Qué anuncia el pronóstico para este miércoles en Cutral Co y Plaza Huincul

La estación meteorológica de la cooperativa Copelco anunció para este miércoles la presencia de llovizna y cielo cubierto en la comarca petrolera.
La temperatura máxima será de 19° Centígrados y la mínima de 10°. El viento se presentará del oeste a 54 kilómetros con ráfagas de 78 kilómetros. Para la noche, rotará al noroeste a 51 kilómetros con ráfagas de 73 kilómetros.
El cielo estará cubierto en el día y a la noche se presentará mayormente nublado.
Para el jueves se espera una temperatura máxima de 19° y la mínima de 11° Centígrados.