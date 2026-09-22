Cutral Co: En la Epet N° 1 habrá un curso sin clases este miércoles

El equipo directivo no especificó qué ocurrió.

Esta tarde, hubo un hecho en uno de los cursos de la Epet N° 1 de Cutral Co que obligó a las autoridades del establecimiento a suspender las actividades para este miércoles.

Además, se convocó a una reunión a todas las familias de ese curso. Se trata del 2° I que asisten al turno tarde. “Se convoca a las familias a participar de una reunión informativa a las 15 horas, a fin de comunicar aspectos de interés relacionados con el curso”.

Se agregó el agradecimiento por la presencia y acompañamiento, según refirió el equipo de gobierno y conducción escolar.

En ningún momento, desde la institución se detalló el motivo de la convocatoria. Sin embargo, de manera extraoficial se pudo establecer que el origen de la suspensión obedeció a la presencia de un supuesto rifle de aire comprimido en el curso en cuestión. De todos modos, esta versión no fue confirmada de manera oficial.

Se aguarda que en las próximas horas se establezca las razones.