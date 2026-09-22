Policías de la comarca se capacitaron en RCP, uso de DEA y control de hemorragias

Durante la jornada de este martes 22 de septiembre, personal de la División Especialidades Policiales llevó adelante una capacitación destinada a 30 efectivos de la dirección Seguridad de la Comarca.
La actividad se desarrolló en las instalaciones de la Mutual Policial de Cutral Co y estuvo orientada a fortalecer los conocimientos y herramientas del personal policial para intervenir ante situaciones de emergencia.
La jornada contempló contenidos teóricos y prácticos vinculados al control y manejo de hemorragias, actualización en técnicas de Reanimación Cardiopulmonar (RCP) y utilización del Desfibrilador Externo Automático (DEA).
Desde la organización destacaron la importancia de este tipo de instancias de formación, que permiten actualizar conocimientos y brindar al personal herramientas fundamentales para actuar de manera adecuada y oportuna ante distintas situaciones que puedan requerir asistencia de emergencia.