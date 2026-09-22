Barrio Norte: habilitan certificados de ocupación para regularizar conexiones eléctricas

Permitirá avanzar con el proceso de regularización de las conexiones eléctricas

La Municipalidad de Plaza Huincul informó que ya se encuentra habilitada la emisión de los Certificados de Ocupación para los vecinos y vecinas de las manzanas Ta, Tb, Tc y Td del barrio Norte.

La medida, impulsada a través de la dirección de Tierras y Catastro, permitirá avanzar con el proceso de regularización de las conexiones eléctricas en este sector de la ciudad.

Según se informó, las líneas de baja tensión ya se encuentran disponibles, por lo que los vecinos podrán realizar las conexiones correspondientes de manera segura y conforme a la normativa vigente.

En este contexto, desde el municipio también comunicaron que el próximo 29 de septiembre, Copelco realizará el proceso de desenergización de las conexiones eléctricas clandestinas existentes en el sector.