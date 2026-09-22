Neuquén Vibra llega a Cutral Co y Plaza Huincul

El próximo viernes 25

La propuesta Neuquén Vibra llegará a Cutral Co y Plaza Huincul con una instancia local destinada a descubrir, acompañar y visibilizar nuevos talentos musicales de la provincia de Neuquén.

La jornada se realizará el viernes 25 de septiembre, desde las 18, en el Centro Cultural Gregorio Álvarez de Plaza Huincul, donde los participantes podrán presentar sus propuestas musicales ante el público.

La convocatoria está destinada a personas de entre 18 y 40 años y contempla tres categorías de participación: solistas, grupos con pista musical y grupos con músicos en vivo.

En cuanto a los géneros, las propuestas podrán abarcar diferentes estilos musicales, entre ellos folklore, urbano, cumbia, cuarteto, rock, pop y melódico, además de otras expresiones.