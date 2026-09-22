El Concejo Deliberante de Plaza Huincul conmemoró la tragedia de NAO y reconoció a Libélula Púrpura

El Concejo Deliberante de Plaza Huincul realizó una sesión ordinaria encabezada por su presidente, Daniel Vidondo. Durante el desarrollo del plenario, el cuerpo deliberativo abordó homenajes, reconocimientos comunitarios.
Al comienzo de la jornada, los ediles realizaron un minuto de silencio en conmemoración del cuarto aniversario del siniestro en la refinería New American Oil (NAO). La medida se estableció como una instancia de recordatorio a las personas fallecidas en dicho acontecimiento, en consonancia con lo acordado previamente con sus familiares.
Durante la sesión, el recinto aprobó la declaración de interés para el Segundo Duatlón organizado por la agrupación Libélula Púrpura. El reconocimiento destacó la labor de asistencia y acompañamiento que realiza la entidad hacia las familias de personas que padecen Alzheimer.