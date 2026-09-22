Plaza Huincul contará con nuevas obras financiadas por la Provincia

La actividad se desarrolló en el marco de la presentación denominada “1000 días, 1000 razones, 1000 obras”

El intendente de Plaza Huincul, Claudio Larraza, participó junto al gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, de una jornada en la que se firmaron convenios y actas acuerdo para financiar nuevas obras en distintos municipios y comisiones de fomento de la provincia.

La actividad se desarrolló en el marco de la presentación denominada “1000 días, 1000 razones, 1000 obras”, con la que el Gobierno provincial realizó un balance de las acciones ejecutadas desde el inicio de la actual gestión y anunció la planificación de nuevos proyectos de infraestructura.

De acuerdo con lo informado durante el encuentro, la Provincia concretó más de 1.000 obras en diferentes localidades neuquinas mediante financiamiento propio y anunció otras 1.075 obras destinadas a distintos puntos del territorio provincial.

En este contexto, Plaza Huincul fue incluida entre las localidades que recibirán financiamiento para la ejecución de infraestructura urbana. El municipio suscribió un convenio específico destinado a la realización de veredas, cordones cuneta y obras menores en diferentes sectores de la ciudad.

Además, durante la jornada se formalizaron los aportes correspondientes al régimen de descentralización para el tercer y cuarto trimestre de 2026, como parte de las herramientas de financiamiento destinadas a los gobiernos locales.

Tras la firma del convenio, Larraza destacó el acompañamiento recibido por parte de la Provincia y señaló que estos recursos permitirán avanzar con obras previstas para distintos sectores de Plaza Huincul.

“El apoyo y el acompañamiento permanente que Plaza Huincul tiene desde 2023 por parte del Gobierno de la Provincia del Neuquén es clave para el desarrollo que proyectamos”, expresó el jefe comunal.

Por su parte, Figueroa sostuvo que el desarrollo de las obras responde a un esquema de trabajo conjunto entre el Gobierno provincial y las administraciones locales.

“Detrás de todo esto hay mucho trabajo, mucha dedicación, una mayor organización del Estado”, afirmó el gobernador durante la presentación.

El mandatario también destacó la continuidad de las herramientas de financiamiento y la denominada obra delegada como mecanismos para avanzar con proyectos de infraestructura en las distintas localidades neuquinas.

Según explicó, los acuerdos alcanzados con los gobiernos locales a través de los pactos de gobernanza permitieron establecer mecanismos de cooperación para sostener la ejecución de obras.

La jornada concluyó con el anuncio de la continuidad del plan de infraestructura provincial, con proyectos destinados a municipios y comisiones de fomento de toda la provincia.