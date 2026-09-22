Cutral Co también participó de la presentación del programa “1000 días, 1000 razones, 1000 obras”

Los proyectos serán seleccionados, priorizados y evaluados en forma conjunta

El intendente de Cutral Co, Ramón Rioseco, participó de la presentación del programa “1000 días, 1000 razones, 1000 obras”, encabezada por el gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, junto a intendentes y representantes de los gobiernos locales de la provincia.

Durante el encuentro se concretó la firma de un convenio de compromiso de cooperación y financiamiento entre el Gobierno provincial y los municipios, destinado a avanzar en diferentes proyectos de infraestructura y mejoramiento urbano.

El acuerdo contempla obras como la construcción y puesta en valor de veredas, cordones cuneta, senderos urbanos y recreativos y anfiteatros al aire libre, además de otras intervenciones que sean definidas de manera conjunta entre cada municipio y la Provincia.

De acuerdo con lo establecido, los proyectos serán seleccionados, priorizados y evaluados en forma conjunta por los gobiernos locales y el Gobierno provincial, de acuerdo con las necesidades y prioridades de cada comunidad.

La actividad reunió a representantes de distintas localidades neuquinas, entre ellas Cutral Co y Plaza Huincul, en el marco de una propuesta provincial que busca articular el financiamiento y la ejecución de obras con los municipios.