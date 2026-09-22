La sede del barrio Centenario registra un flujo diario de hasta 250 personas y proyecta la reforma de su playón

La sede comunitaria del barrio Centenario de Plaza Huincul permanece abierta desde las 9:00 horas con una grilla de talleres y servicios. Según indicó la presidenta de la comisión vecinal, el edificio registra una concurrencia diaria de entre 200 y 250 personas.
La oferta actual del establecimiento contempla talleres de zumba, boxeo, pilates, pastelería y costura. En el sector de oficinas se dictan clases de apoyo escolar, se brinda atención a través del área de Desarrollo Social y funciona un aula destinada al EPA 12. A su vez, la conducción vecinal planifica la incorporación de un taller de entrenamiento funcional para los días lunes y miércoles de 17:00 a 19:00 horas.
En relación con las obras en el predio, se completó el cerramiento perimetral total de las instalaciones. Actualmente, la conducción barrial evalúa un proyecto para modificar el playón deportivo existente con el objetivo de adecuar el espacio a la demanda de uso de la comunidad.