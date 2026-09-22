Si sos joven y emprendedor, no te pierdas este encuentro en el Espacio Duam, en Neuquén

Se trata de un lugar para mostrar productos pero hay talleres super interesantes sobre contenido en redes e historias de emprendedores

El sábado 26 de septiembre llega al Espacio Duam de la ciudad de Neuquén, “Núcleo: Encuentro Provincial de Juventudes emprendedoras. Una comunidad que emprende, se conecta y crece”, que se extenderá de 9.30 a 16. La participación es gratuita, y requiere inscripción previa en el formulario https://forms.gle/1mR95wkr3xAR2iEa9.

Organizado por el ministerio de Juventud, Deportes y Cultura, a través de la subsecretaría de Juventud, el evento está destinado a jóvenes de 18 a 35 años de toda la provincia que tengan intenciones de iniciar un proyecto de inversión o cuenten con un emprendimiento en marcha.

La actividad propone formaciones vinculadas al emprendedurismo, y también la posibilidad de conectar con oportunidades de financiamiento y asesoramiento técnico. Además, más de 20 mentorías estarán disponibles.

El cierre de la jornada estará a cargo del reconocido emprendedor Mateo Salvatto, quien brindará una charla sobre emprendedurismo, tecnología e innovación. Contará en primera persona cómo fueron sus inicios en la tecnología y cómo a partir de sus logros alcanzados en diferentes especialidades, pudo imaginar el desarrollo de una herramienta poderosa que impactó positivamente en más de 500 mil personas alrededor de todo el mundo.

Además, reconocidos emprendedores locales también harán una exposición contando sus historias sobre emprender.

Cronograma

La programación de actividades está diagramada sobre el panel “Historias que inspiran”, a cargo de los y las emprendedores locales Alexa Pessino (Alexa Cocina), Azul Sad (Azumakeup-mentora de emprendedoras), Francisco Hernández (gerente de Matus Café & Pastelería) y Matías Montanaro (Bendito Café Tostadero de cafés especiales). En el escenario principal, contarán sus experiencias y casos de éxito.

Habrá un total de 24 mentorías (12 por la mañana a partir de las 11.30, y 12 a la tarde, a partir de las 13.30).

“Punto de partida: de cocinar en casa a tener locales”, con Alexa Pessino, dueña de la pastelería artesanal Alexa Cocina. Abordará lo que no se negocia, crecer y armar equipo: lo lindo y lo difícil; y cómo conectar desde lo real.

“Mostrar tu talento y vender en redes”, a cargo de Azul Sad (@azumakeup), mentora de emprendedoras y profesionales en el desarrollo de negocios y redes; “Identidad de marca y experiencia del cliente”, con Francisco Hernández, gerente de Matus Café & Pastelería, cómo crear un concepto único (branding) que se refleje tanto en el local físico como en las redes sociales.

“Cualquiera puede tener éxito, pero no todos. Emprender sin romantizar”, con Matías Montanaro, dueño de Bendito Café Tostadero de cafés especiales. Martín Herrera, a través de su emprendimiento ÚNICOS. Ideas en madera, ofrecerá la mentoría “De una oportunidad a un negocio rentable”.

Leandro Sfeir presentará la mentoría “Hacer y enseñar a hacer”, con su experiencia en el trabajo del rubro inmobiliario (se presentará en ambos turnos); y también “Inclusión y Diversidad”, a cargo del Banco Provincia del Neuquén (BPN), que abordará la planificación financiera, medios y canales de pagos.

La subsecretaría de Juventud ofrecerá asesoramiento sobre qué tener en cuenta a la hora de solicitar un crédito y también sobre las líneas de crédito para emprender que ofrece el Gobierno provincial (se presentará en ambos turnos).

La Comisión de Jóvenes del Colegio de Abogados estará presente con las mentorías: “¿Qué tenés que saber si estás en el Veraz? ¡Sin deuda es mejor!” y “Registro de marcas: tu nueva identidad” (se presentará en ambos turnos).

En tanto, la Comisión Joven del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Neuquén presentará “Los números que importan: punto de equilibrio y flujo de fondo. Rentabilidad del negocio e importancia del asesoramiento profesional” y “¿Dónde me ubico?: régimen impositivo correspondiente al emprendimiento. Planificación financiera y determinación del precio” (se presentará en ambos turnos).

La influencer y creadora de contenido Agustina Torres ofrecerá la mentoría “Redes sociales y creación de contenido”; Yohana Palacio, diseñadora y creadora de contenido, se presentará con su mentoría que abordará Identidad de marca; presencia en redes; imagen personal y de negocio; contenido y presentación.

Maximiliano Roldán, titular del emprendimiento “Max Refrigeraciones Servicios”, ofrecerá la mentoría “Del dicho al hecho”. Y “El éxito está al otro lado de la vergüenza”, estará a cargo de Manuela Quirno Costa y Lautaro Frías, a través de su experiencia con su emprendimiento de servicios multimedia.

El Centro Pyme-Adeneu estará presente con “GPS de Mi Emprendimiento: modelo de negocios”. También la subsecretaría de Promoción del Empleo y Formación Profesional (del ministerio de Trabajo y Desarrollo Humano) ofrecerá orientación y asesoramiento a proyectos emprendedores; y herramientas para fortalecer ideas de negocio, e información sobre programas, capacitaciones y recursos disponibles para impulsar sus emprendimientos.

A través de dos rondas, serán dictados seis talleres en simultáneo planteados según las necesidades y las etapas de desarrollo emprendedor: “Números de tu emprendimiento para el futuro”, a cargo del Instituto Autárquico de Desarrollo Productivo (IADeP); “Cómo comunicar tu proyecto con impacto”, por Natalia Maciel; “ABC del Marketing Emprendedor”, a cargo de la dirección de Economía Social del ministerio de Trabajo y Desarrollo Humano.

“Inteligencia Artificial – Herramientas para potenciar tu emprendimiento”, por la subsecretaría de Juventud; “Cómo comunicar el valor de tu trabajo y cerrar ventas”, a cargo de Natalia Maciel; y “Crédito y Deuda: Análisis y decisión”, por el Instituto Autárquico de Desarrollo Productivo (IADeP).

También se presentarán distintas dinámicas participativas para favorecer vínculos entre jóvenes con rondas breves de presentación, identificación de oportunidades de colaboración, proveedores, clientes y alianzas, y el sector “Vitrina NqnJoven”, herramienta que brinda a unos 50 emprendedores la oportunidad de exponer sus productos.

El “Punto de Oportunidades” estará disponible con la participación de distintos organismos del Estado, que brindarán asesoramiento sobre programas, herramientas y recursos para impulsar emprendimientos jóvenes.

Participarán el Instituto Autárquico de Desarrollo Productivo (IADeP); el Centro Pyme-Adeneu; el Banco Provincia del Neuquén (BPN); las subsecretarías de Discapacidad, de Mujeres y Diversidad, y de Empleo; la dirección de Economía Social; la Municipalidad de Neuquén, y la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).