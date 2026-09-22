No es sólo para carpinteros: ofrecen un taller de colocación de herrajes en muebles de melamina

Es una oferta académica que ofrece el Centro de Formación Profesional N° 26 de Cutral Co. Se trata de un taller gratuito de colocación de herrajes en muebles de melamina.
Es verdad que será más útil a las personas que trabajan habitualmente con muebles de melamina pero también es muy útil para personas que quieren recuperar muebles de melamina con herrajes malos. El curso es intensivo.
Detalles del taller
- Duración: 30 horas reloj.
- Horario: de 18:15 a 22:15 hs.
- Cursado: 3 veces por semana.
- Destinatarios: abierto a la comunidad en general (a partir de 16 años, escolarizado en el nivel secundario).
- Lugar: CFP N° 26 (Sarmiento y Matorras, Cutral Có).
Documentación para inscribirse
- Fotocopia de DNI.
- Acta de nacimiento.
- Certificado de último nivel alcanzado.