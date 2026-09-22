Rindieron homenaje al policía Julio Gomez, fallecido hace seis años en cumplimiento del deber

Apodado "Cobrita" falleció durante la pandemia de COVID 19, cuando la policía cumplía tareas por ser personal esencial

En el cementerio de la ciudad de Cutral Co se llevó a cabo una ceremonia conmemorativa al cumplirse el sexto aniversario del fallecimiento, en cumplimiento del deber, del Sargento Ayudante Post Mortem Julio Osvaldo Gómez.

Apodado “Cobrita”, Gómez se desempeñaba en la División Investigaciones, tenía 39 y murió de COVID 19, durante la pandemia que generó millones de víctimas. El personal policial era considerado esencial y por ello no permanecieron en cuarentena sino que continuaron sus tareas con restricciones, pero sin cumplir el aislamiento que si cumplía la mayoría de la población. En esas circunstancias contrajo la enfermedad y falleció.

El acto se realizó el lunes por la mañana y contó con la presencia del Superintendente de Investigaciones, Comisario General Dante Catalán; el Director A/C de la Dirección Seguridad La Comarca, Comisario Inspector Esteban López; demás autoridades y personal policial, junto a familiares y amigos.

Durante la ceremonia se compartieron palabras alusivas en memoria del efectivo policial, se realizó una invocación religiosa y se guardó un minuto de silencio en su honor. Asimismo, se colocó una ofrenda floral como símbolo de respeto y reconocimiento.

“A seis años de su partida, la Policía del Neuquén recordó con profundo respeto, honra y dolor la memoria de quien entregó su vida en cumplimiento del deber, manteniendo vivo su legado entre sus camaradas, familiares y seres queridos”, se expresó en redes sociales.