Escuela N° 291 de Aguada Toledo: las familias insisten en mantener las clases en su lugar

En la reunión participó también el gremio docente, ATEN.

Lasituación que atraviesa la comunidad educativa de la escuela N° 291 de Aguada Toledo no está definida. Ayer hubo una reunión a la que concurrió la ministra de Educación, Soledad Martínez.

La propuesta de trasladar a las y los estudiantes hasta la escuela de Challacó no fue avalada por las familias.

En el establecimiento no hay actividad escolar y el encuentro de ayer tenía el propósito de avanzar en una solución. Además de la ministra Martínez, participó el director del Distrito, Sergio Iril, el defensor de los Derechos del Niño, la Niña y Adolescentes, Lautaro Arévalo, además de maestras y familias, junto al sindicato Aten.

De acuerdo a lo informado desde el propio sindicato, las familias reafirmaron su decisión de no prestar consentimiento al traslado para cursar las clases en el edificio de la escuela de Challacó.

Sostuvieron que la escuela 291 constituye la única presencia del Estado en el territorio y que cualquier situación de riesgo señalada no alcanza únicamente a quienes asisten a la escuela, sino también a las propias familias que viven y permanecen allí.

Frente a esta definición, la ministra planteó la necesidad de avanzar en la inhabilitación de la escuela 291 para poder activar los mecanismos que permitan garantizar la presencialidad y la continuidad pedagógica de niños y niñas en Challacó.

Asimismo, se acordó una nueva reunión para fines de octubre o principios de noviembre, en la que se evaluará la implementación de las medidas planteadas, entre ellas el transporte y la manera en que convivirán ambas instituciones durante este proceso.

Finalmente, desde ATEN se respaldó a las familias y que sostendrán la postura de “garantizar el derecho a la educación también implica escuchar a quienes habitan el territorio y exigir al Estado respuestas concretas y garantías para cada una de nuestras infancias”.

La alternativa de trasladar al estudiantado implica para los casos más alejados, dos horas de viaje por cada tramo.